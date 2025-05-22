ТАСС: Певец и комик Александр Ревва получил гражданство РФ

Популярный в России комик и актер Александр Ревва получил российское гражданство, следует из выписки Единого госреестра индивидуальных предпринимателей, передает ТАСС.

Александр Ревва родился в Донецке и имел право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке

На новость отреагировал отец юмориста Владимир, который не видел сына с 2012 года. Несмотря на эти данные, он продолжает считать сына предателем, а решение о получении гражданства мужчина назвал человеческой глупостью. Владимир обижен на родственника из-за того, что с 2014-го года он больше не приезжает в Донбасс. Однако отец все равно надеется и ждет, что сын когда-нибудь доедет до него, заявляя, что всегда готов будет его принять.

Получение Реввой гражданства РФ призвали проверить

С таким заявлением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, которого возмутила эта новость.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Известный борец с коррупцией назвал артиста «самым настоящим тихушником», отметив, что тот не имеет своего мнения о российской спецоперации. Бородин также считает, что у Реввы есть второе гражданство, а новый паспорт он смог получить благодаря связям.

Практика показывает, что у таких тихушников дети и жены проживают в других странах. Деньги зарабатывают тут, а тратят там. Я считаю, что российские артисты в непростое для страны время должны поддерживать ее, работать на ее благо. То, что он получил гражданство, не свидетельствует о том, что он теперь на нашей стороне Виталий Бородин глава ФПБК

Глава ФПБК пообещал 22 мая подать обращение с просьбой проверить комика на законность получения им гражданства РФ и возможное наличие у него украинских документов.

Ревву подозревают в дружбе в Зеленским

Бородин также предполагает, что шоумен может состоять в дружеских отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским, который когда-то, как и Ревва, играл в КВН.

Из-за этого, в частности, в прошлом году в Санкт-Петербурге был отменен концерт комика, который также выступает под музыкальным псевдонимом Артур Пирожков. Причиной отмены выступления тогда якобы стала дружба артиста с Зеленским. Журналисты напомнили, что отец Реввы называл политика «лучшим другом» сына.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После начала СВО юморист опубликовал в соцсетях черный квадрат и уехал

Ревва стал одним из первых звезд российского шоу-бизнеса, опубликовавшим черный квадрат после объявления российским лидером Владимиром Путиным начала специальной военной операции на Украине. Несмотря на то, что позже он удалил эту запись, на российском телевидении его начали бойкотировать. Так, артиста вырезали из передачи «Песня года», где он выступал в образе Пирожкова.

Известно, что через некоторое время после начала военных действий Ревва покинул Россию и проживал вместе с семьей в Испании. В какой-то момент он даже задумался о продаже всей недвижимости в стране, но потом передумал. В декабре 2023 года он вернулся обратно и начал активно выступать на корпоративах и принимать участие в съемках новогодних передач. Однако в начале 2024-го снова уехал из страны, после чего опять вернулся.