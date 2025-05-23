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13:58, 23 мая 2025Спорт

Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место авиакатастрофы

Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место авиакатастрофы в Туношну
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Хоккеисты и тренерский штаб ярославского «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к мемориальному комплексу на месте авиакатастрофы, в которой в сентябре 2011 года погибли игроки команды. Об этом сообщается на странице клуба во ВКонтакте.

«Мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать — на мемориал в Туношну. Наша команда навсегда!» — заявили в команде. В «Локомотиве» добавили, что посвящают победу погибшим игрокам.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающей серии команда оказалась сильнее челябинского «Трактора». Окончательный счет в серии — 4-1.

Самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился 7 сентября 2011 года. Трагедия произошла при взлете воздушного судна из аэропорта Туношна в Ярославской области. Всего в самолете находились 45 человек, среди которых 37 пассажиров и восемь членов экипажа.

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