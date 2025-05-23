Подводный крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу «Калибром» по береговой цели

Атомный подводный крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Пуск производился из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области, а расстояние до позиции превысило 600 километров. Стрельба проводилась в рамках мероприятий боевой подготовки.

В марте на борт крейсера поднялся президент России Владимир Путин. Подлодка является третьим серийным кораблем в линейке многоцелевых подлодок проекта 885М «Ясень-М». Она станет носителем всех типов морского ракетного оружия, включая крылатые ракеты «Циркон», «Оникс» и «Калибр».