Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:11, 23 мая 2025Наука и техника

Крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу «Калибром» по береговой цели

Подводный крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу «Калибром» по береговой цели
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Атомный подводный крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Пуск производился из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области, а расстояние до позиции превысило 600 километров. Стрельба проводилась в рамках мероприятий боевой подготовки.

В марте на борт крейсера поднялся президент России Владимир Путин. Подлодка является третьим серийным кораблем в линейке многоцелевых подлодок проекта 885М «Ясень-М». Она станет носителем всех типов морского ракетного оружия, включая крылатые ракеты «Циркон», «Оникс» и «Калибр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Какие детали необходимо учесть?

    Российская тревел-блогерша описала мужчин в Мексике фразой «меня не впечатлили»

    Apple признала популярный iPhone устаревшим

    Опубликованы кадры с места попадания обломков дрона в многоэтажку Ельца

    Пленный рассказал об отсутствии военнослужащих младше 45 лет в ВСУ

    ФСБ задержала похитивших с предприятия килограммы золотого песка россиян

    Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье сняли на видео

    Крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу «Калибром» по береговой цели

    Microsoft начал блокировать отправку электронных писем со словами «Палестина» и «Газа»

    В Госдуме призвали МВД к проверке из-за истязания котенка в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости