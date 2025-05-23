Кросби прокомментировал вылет Канады с чемпионата мира по хоккею

Капитан сборной Канады Кросби разочарован вылетом команды с чемпионата мира

Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби заявил, что огорчен поражением команды от Дании на чемпионате мира в четвертьфинале. Хоккеиста цитирует Aftonbladet. По его словам, команда была не в лучшей форме.

«Я разочарован. По ходу турнира мы стали играть лучше. Сегодня мы повели в счете, но были не в лучшей форме», — сказал капитан сборной. Он подчеркнул, что команде было тяжело играть даже когда они вышли вперед. При этом Кросби отметил, что игроки делали все для победы.

Сборная Канады проиграла сборной Дании в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 2:1. Канадцы забили на 46-й минуте матча, однако датчане ответили двумя шайбами — на 58-й и 60-й минутах. В полуфинале Дания сойдется с командой Швейцарии.

