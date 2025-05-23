Омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен пленными с Украиной

Омбудсмен Потяева: В списках на обмен пленными с Украиной есть военные из Москвы

Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что сейчас идет формирование списков на обмен пленными с Украиной по итогам переговоров в Стамбуле. Ее слова приводит РИА Новости.

Потяева рассказала, что среди пленных есть военные из Москвы, однако подробности она сообщить не может.

Россия и Украина договорились провести масштабный обмен пленными на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле, состоявшихся 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что инициатива об обмене пленными исходила от Москвы.

До этого о передаче Киеву списка для обмена пленными сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что украинская сторона не направила России аналогичный документ.