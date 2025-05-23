Президент ФИФА прокомментировал участие Роналду в клубном чемпионате мира

Президент ФИФА Инфантино заявил о возможном участии Роналду в клубном ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал участие Криштиану Роналду в клубном чемпионате мира 2025 года. Об этом пишет телеграм-канал Cпортс со ссылкой на стримера IShowSpeed.

Инфантино заявил, что Роналду может принять участие в турнире. При этом клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который выступает португалец, не отобрался на клубный чемпионат мира. Участие Роналду возможно только в составе другой команды.

15 мая Роналду был назван самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes. Его годовой доход составил 275 миллионов долларов. 225 миллионов 40-летний игрок получил в качестве зарплаты и бонусов в клубе. Еще 50 миллионов составили выплаты по спонсорским контрактам. Португальский футболист возгласил рейтинг в третий раз подряд.

В марте Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом стало то, что футболист одержал рекордное количество побед в международной карьере. Всего на его счету 132 встречи, в которых команда с его участием выигрывала.