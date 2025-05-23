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15:07, 23 мая 2025Россия

Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для одной категории россиян

Путин подписал закон о квотах в вузы детям участников боев на территории России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для новой категории россиян — детей участников боев на территории России. Подписанный главой государства указ опубликован на портале правовой информации.

Дети указанных военных смогут поступить по квоте на программы бакалавриата и специалитета. Закон вступает в силу с даты подписания — 23 мая 2025 года.

В конце декабря 2024 года Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия с точки зрения льгот.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили один законопроект после жалоб участников спецоперации.

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