Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для одной категории россиян

Путин подписал закон о квотах в вузы детям участников боев на территории России

Президент России Владимир Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для новой категории россиян — детей участников боев на территории России. Подписанный главой государства указ опубликован на портале правовой информации.

Дети указанных военных смогут поступить по квоте на программы бакалавриата и специалитета. Закон вступает в силу с даты подписания — 23 мая 2025 года.

В конце декабря 2024 года Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия с точки зрения льгот.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили один законопроект после жалоб участников спецоперации.