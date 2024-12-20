Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 20 декабря 2024Россия

Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия в вопросах выплат

Путин: защитники РФ должны быть поставлены в равные условия при выплатах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Все защитники России, в частности, бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», должны быть поставлены в равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами и общественниками, пишет РИА Новости.

«Конечно, я все время об этом говорю, в том числе с руководством фонда "Защитники Отечества"», — уточнил он.

По словам Путина, никто из защитников страны не должен быть поставлен в разные условия.

Ранее президент России заявил, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты. На соответствующий вопрос ответил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. По его словам, ему жаль, что защитники Курской области получают не такие суммы, как участники спецоперации.

В начале декабря стало известно, что Путин расширил выплаты участникам СВО за инвалидность. Выплаты будут получать военные в составе Нацгвардии и ФСБ, сотрудники органов Федеральной противопожарной службы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Страны-члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?

      Задержанную из-за петарды школьницу отправили в психбольницу после насилия сокамерниц

      Тревел-блогер объяснил причину отказа китайцев переезжать в Россию

      Еще в одном российском регионе приняли закон о запрете склонения к абортам

      Доля рубля в расчетах с Европой рекордно выросла

      Россиянина приговорили к 14 годам колонии за госизмену

      Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия в вопросах выплат

      Путин озвучил шутку про гостя на прямой линии

      Стали известны подробности про обвиняемого в подрыве российского генерала

      Врачи предупредили о неприятных последствиях отказа от секса и мастурбации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше