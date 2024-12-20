Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия в вопросах выплат

Путин: защитники РФ должны быть поставлены в равные условия при выплатах

Все защитники России, в частности, бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», должны быть поставлены в равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами и общественниками, пишет РИА Новости.

«Конечно, я все время об этом говорю, в том числе с руководством фонда "Защитники Отечества"», — уточнил он.

По словам Путина, никто из защитников страны не должен быть поставлен в разные условия.

Ранее президент России заявил, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты. На соответствующий вопрос ответил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. По его словам, ему жаль, что защитники Курской области получают не такие суммы, как участники спецоперации.

В начале декабря стало известно, что Путин расширил выплаты участникам СВО за инвалидность. Выплаты будут получать военные в составе Нацгвардии и ФСБ, сотрудники органов Федеральной противопожарной службы.