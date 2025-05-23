Раскрыто состояние пострадавшего при ударе ВСУ и перевезенного в Москву курского чиновника

Директор ЦИТО Назаренко: Состояние раненного при атаке Волобуева стабильное

Состояние главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), стабильное. Об этом заявил директор ЦИТО Антон Назаренко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы проводим все диагностические мероприятия, которые позволят принять решение об оптимальной тактике лечения. Состояние стабильное, средней степени тяжести», — сказал Назаренко.

В Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве Волобуева экстренно доставили 23 мая. Его направили на обследование и начали подготовку к операции — у чиновника диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и руки.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Волобуева в четверг, 22 мая. Чиновник успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. После ранения Волобуеву позвонил президент Владимир Путин и пожелал скорейшего выздоровления.

Волобуев уже четвертый раз попадает по удар ВСУ. В марте дрон противника также атаковал машину главы района, когда тот развозил хлеб жителям муниципалитета.