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08:11, 23 мая 2025Россия

Раскрыто состояние пострадавшего при ударе ВСУ и перевезенного в Москву курского чиновника

Директор ЦИТО Назаренко: Состояние раненного при атаке Волобуева стабильное
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Состояние главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), стабильное. Об этом заявил директор ЦИТО Антон Назаренко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы проводим все диагностические мероприятия, которые позволят принять решение об оптимальной тактике лечения. Состояние стабильное, средней степени тяжести», — сказал Назаренко.

В Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве Волобуева экстренно доставили 23 мая. Его направили на обследование и начали подготовку к операции — у чиновника диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и руки.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Волобуева в четверг, 22 мая. Чиновник успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. После ранения Волобуеву позвонил президент Владимир Путин и пожелал скорейшего выздоровления.

Волобуев уже четвертый раз попадает по удар ВСУ. В марте дрон противника также атаковал машину главы района, когда тот развозил хлеб жителям муниципалитета.

ЖЗЛ
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