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19:32, 24 мая 2025Спорт

Джокович завоевал 100-й титул в карьере на турнирах ATP

Новак Джокович завоевал 100-й титул в карьере на турнирах ATP
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Серб Новак Джокович обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и продлилась три сета. Джокович одержал победу со счетом 5:7, 7:6, 7:6. Соперники провели на корте 3 часа и 5 минут.

Для Джоковича титул стал 100-м в карьере на турнирах ATP. 38-летний серб улучшил собственный рекорд.

Ранее 24 мая россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Флавио Коболли в финале турнира ATP в Гамбурге. В тот же день россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в решающем матче турнира WTA в Страсбурге.

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