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17:26, 24 мая 2025Спорт

Рублев проиграл 35-й ракетке мира в финале турнира ATP

Рублев проиграл 35-й ракетке мира Коболли в финале турнира ATP
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Флавио Коболи в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и продлилась два сета. Спортсмен из Италии взял верх со счетом 6:2, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 28 минут.

35-я ракетка мира Коболли одержал вторую победу на турнирах ATP в сезоне. Рублев, занимающий 17-ю позицию в рейтинге ATP, упустил шанс выиграть 18-й титул на соревнованиях под эгидой организации в карьере.

Ранее победительница «Ролан Гаррос»-2004, а ныне вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина оценила возможность производства в стране ракеток и мячей. «На данный момент неконкурентоспособны в этой сфере», — заявила она.

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