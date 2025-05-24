Рублев проиграл 35-й ракетке мира в финале турнира ATP

Рублев проиграл 35-й ракетке мира Коболли в финале турнира ATP

Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Флавио Коболи в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и продлилась два сета. Спортсмен из Италии взял верх со счетом 6:2, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 28 минут.

35-я ракетка мира Коболли одержал вторую победу на турнирах ATP в сезоне. Рублев, занимающий 17-ю позицию в рейтинге ATP, упустил шанс выиграть 18-й титул на соревнованиях под эгидой организации в карьере.

Ранее победительница «Ролан Гаррос»-2004, а ныне вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина оценила возможность производства в стране ракеток и мячей. «На данный момент неконкурентоспособны в этой сфере», — заявила она.