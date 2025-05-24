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17:59, 24 мая 2025Спорт

Россиянка Самсонова проиграла уроженке Москвы в финале турнира WTA

Россиянка Самсонова проиграла уроженке Москвы Рыбакиной в финале турнира WTA
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Людмила Самсонова

Людмила Самсонова . Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Россиянка Людмила Самсонова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и продлилась три сета. Россиянка потерпела поражение со счетом 1:6, 7:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.

Уроженка Москвы Рыбакина завоевала девятый титул на турнирах WTA в карьере. Самсонова выиграла пять турниров под эгидой организации.

Ранее россиянин Андрей Рублев потерпел поражение в финале турнира ATP в Гамбурге. Титул завоевал итальянец Флавио Коболли.

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