Овечкин прибыл в Россию

Хоккеист Александр Овечкин прилетел в Россию

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прилетел в Россию. Об этом ТАСС рассказал приближенный к спортсмену источник.

Накануне появлялась информация о том, что хоккеист вернется вместе с семьей в родную страну тайно. Отмечалось, что таким образом Овечкин рассчитывал избежать лишнего шума и суеты со стороны поклонников.

Поводом для слухов о возвращении хоккеиста в Россию стало видео его супруги, снятое в аэропорту.

Ранее стало известно, что Овечкин стал первым россиянином, удостоенным приза Марка Мессье в НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» получил награду за лидерские качества.