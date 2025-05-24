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15:53, 24 мая 2025Спорт

Овечкин прибыл в Россию

Хоккеист Александр Овечкин прилетел в Россию
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прилетел в Россию. Об этом ТАСС рассказал приближенный к спортсмену источник.

Накануне появлялась информация о том, что хоккеист вернется вместе с семьей в родную страну тайно. Отмечалось, что таким образом Овечкин рассчитывал избежать лишнего шума и суеты со стороны поклонников.

Поводом для слухов о возвращении хоккеиста в Россию стало видео его супруги, снятое в аэропорту.

Ранее стало известно, что Овечкин стал первым россиянином, удостоенным приза Марка Мессье в НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» получил награду за лидерские качества.

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