Легенда советского хоккея оценила слова IIHF о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион Майоров: Решение о допуске России к ОИ-2026 примет МОК

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Майоров оценил слова президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люка Тардифа о недопуске сборной России к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Его цитирует «Чемпионат».

«Он бежит вперед паровоза. Я бы с выводами не торопился, допускать или не допускать», — посчитал Майоров. Легенда советского хоккея заявила, что решение будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Тардиф объявил о недопуске сборной России к Олимпиаде. По его словам, МОК уведомил об этом решении Олимпийский комитет России (ОКР). При этом в России заявили, что подобной информации у них нет.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года.