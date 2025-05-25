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22:47, 25 мая 2025Спорт

Теннисистка Кузнецова назвала причину смены гражданства Касаткиной

Теннисистка Кузнецова о смене гражданства Касаткиной: У нее не оставалось выбора
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская теннисистка Светлана Кузнецова назвала причину смены гражданства Дарьей Касаткиной. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что после многочисленных интервью у Касаткиной не оставалось другого выхода. «Слушайте, у каждого свой выбор, такое решение она приняла... Я никак к этому не отношусь», — подчеркнула Кузнецова.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 14-е место.

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