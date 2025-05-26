Губерниев раскритиковал Вяльбе

Губерниев: Вяльбе каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе из-за ее слов о необходимости построить базу для лыжников в среднегорье на высоте 1800 метров. Его цитирует «Матч ТВ».

По его мнению, Вяльбе каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности. Он отметил, что за 15 лет можно было приложить максимум усилий, чтобы решить эту проблему и договориться о строительстве базы. «Слава богу, говорить о Вяльбе осталось недолго. Ее поменяют, и база будет построена», — добавил журналист.

В апреле Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.