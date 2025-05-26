К фигурантам дела о взрыве в российском городе заявлен иск на 300 миллионов рублей

Администрация Сергиева Посада заявила иск на ₽300 млн к фигурантам дела о взрыве

На суде трое обвиняемых во взрыве пиротехники в российском городе высказались по делу

Начало событий в новости На суде трое обвиняемых во взрыве пиротехники в российском городе высказались по делу

Администрация Сергиева Посада предъявила иск на 300 миллионов рублей к обвиняемым по уголовному делу о взрыве пиротехники на складе в августе 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданский иск заявлен в качестве компенсации материального ущерба, причиненного ЧП.

Ранее сообщалось, что мужской монастырь Троице-Сергиева лавра признана потерпевшей стороной по делу из-за полученного одним из строений повреждений от взрыва.

На первом заседании в Сергиево-Посадском горсуде трое фигурантов дела не признали вину в инкриминируемом им преступлении. Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем человеческие жертвы.

По версии следствия, они занимали руководящие посты в компании «Пиро-Росс», специализирующейся на производстве салютов и пиротехнических изделий, и не обеспечили контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и условиями хранения взрывчатых веществ и порохов, проигнорировав имеющиеся на предприятии системные нарушения.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Потерпевшими по делу признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП, 120 человек получили вред здоровью.

От взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых помещения, 278 автомобилей, 11 административных зданий и социальных объектов.

