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07:39, 18 августа 2024Силовые структуры

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признали 13 человек

Потерпевшими по делу о взрыве в 2023 году в Сергиевом Посаде признали 13 человек
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: Pixabay

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде в прошлом году были признаны 13 человек, сказано в материалах суда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу, в том числе, признаны 13 лиц, чьи родственники погибли в результате взрыва. Ими заявлены гражданские иски», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что расследование по данному делу еще не закончено, поэтому могут быть заявлены новые гражданские иски.

ЧП на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошло утром 9 августа 2023 года. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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      Марина Совина
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