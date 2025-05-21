Мужской монастырь появился в деле о взрыве на складе пиротехники в российском городе

Троице-Сергиева лавра признана потерпевшей по делу о взрыве пиротехники в 2023-м

Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра признана потерпевшей стороной по уголовному делу о взрыве на складе пиротехники, который произошел в Сергиевом Посаде 9 августа 2023 года и унес девять жизней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В результате ЧП было повреждено строение монастыря, гражданский иск о возмещении ущерба не заявлен.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу. Трое фигурантов — Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов — обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем человеческие жертвы.

По версии следствия, они занимали руководящие посты в компании «Пиро-Росс», специализирующейся на производстве салютов и пиротехнических изделий, и не обеспечили контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и условиями хранения взрывчатых веществ и порохов, проигнорировав имеющиеся на предприятии системные нарушения.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Потерпевшими по делу признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП, 120 человек получили вред здоровью.

От взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых помещения, 278 автомобилей, 11 административных зданий и социальных объектов.