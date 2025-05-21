Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:31, 21 мая 2025Силовые структуры

Мужской монастырь появился в деле о взрыве на складе пиротехники в российском городе

Троице-Сергиева лавра признана потерпевшей по делу о взрыве пиротехники в 2023-м
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра признана потерпевшей стороной по уголовному делу о взрыве на складе пиротехники, который произошел в Сергиевом Посаде 9 августа 2023 года и унес девять жизней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В результате ЧП было повреждено строение монастыря, гражданский иск о возмещении ущерба не заявлен.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу. Трое фигурантов — Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов — обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем человеческие жертвы.

По версии следствия, они занимали руководящие посты в компании «Пиро-Росс», специализирующейся на производстве салютов и пиротехнических изделий, и не обеспечили контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и условиями хранения взрывчатых веществ и порохов, проигнорировав имеющиеся на предприятии системные нарушения.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Потерпевшими по делу признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП, 120 человек получили вред здоровью.

От взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых помещения, 278 автомобилей, 11 административных зданий и социальных объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дебильные приказы». На Украине разгорелся скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ. В Раде требуют уволить Сырского

    Россияне приготовились к новому росту цен

    В России задумались о развитии медицинского туризма

    Российский форвард клуба НХЛ ударил ногой по голове вратаря-соотечественника Бобровского

    Захарова объяснила желание Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Начальник тыла МВД российского региона нанял нелегалов на строительство отдела полиции

    Путин посадил Хинштейна в свою машину в Курской области после одной фразы

    Бабкина прокомментировала слова Пугачевой о холопах и рабах

    Встреча с Путиным стала для волонтеров в Курске неожиданностью

    Производивший изделия для ВПК российский завод получил повреждения при атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости