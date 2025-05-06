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19:48, 6 мая 2025Силовые структуры

Дело о взрыве пиротехники с девятью жертвами направлено в российский суд

Генпрокуратура направила в суд дело о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде, который унес девять жизней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Перед судом предстанут трое фигурантов дела — Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов, которых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего человеческие жертвы. Материалы направлены в Сергиево-Посадский городской суд.

По версии следствия, они на руководящих постах в компании «Пиро-Росс», специализирующейся на производстве салютов и пиротехнических изделий, не обеспечили контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и условиями хранения взрывчатых веществ и порохов, проигнорировав имеющиеся на предприятии системные нарушения.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Потерпевшими по делу признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП, 120 человек получили вред здоровью.

От взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых помещения, 278 автомобилей, 11 административных зданий и социальных объектов.

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