Назначена дата слушаний по делу об унесшем девять жизней взрыве в российском городе

Суд 26 мая начнет рассмотрение дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде

Мужской монастырь появился в деле о взрыве на складе пиротехники в российском городе

Начало событий в новости Мужской монастырь появился в деле о взрыве на складе пиротехники в российском городе

Сергиево-Посадский городской суд назначил на 26 мая слушания по уголовному делу о взрыве на складе пиротехники, который произошел 9 августа 2023 года и унес девять жизней. Об этом сообщает ТАСС.

На скамье подсудимых — бывшее руководство компании «Пиро-Росс», специализирующейся на производстве салютов и пиротехнических изделий. Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем человеческие жертвы.

По версии следствия, они не обеспечили контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и условиями хранения взрывчатых веществ и порохов, проигнорировав имеющиеся на предприятии системные нарушения.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Потерпевшими по делу признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП, 120 человек получили вред здоровью.

От взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых помещения, 278 автомобилей, 11 административных зданий и социальных объектов. Среди них строение мужского монастыря Троице-Сергиева лавры, которая также признана потерпевшей стороной.

6 мая Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд для рассмотрения по существу.