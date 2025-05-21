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10:05, 21 мая 2025Силовые структуры

Назначена дата слушаний по делу об унесшем девять жизней взрыве в российском городе

Суд 26 мая начнет рассмотрение дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мужской монастырь появился в деле о взрыве на складе пиротехники в российском городе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сергиево-Посадский городской суд назначил на 26 мая слушания по уголовному делу о взрыве на складе пиротехники, который произошел 9 августа 2023 года и унес девять жизней. Об этом сообщает ТАСС.

На скамье подсудимых — бывшее руководство компании «Пиро-Росс», специализирующейся на производстве салютов и пиротехнических изделий. Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем человеческие жертвы.

По версии следствия, они не обеспечили контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и условиями хранения взрывчатых веществ и порохов, проигнорировав имеющиеся на предприятии системные нарушения.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Потерпевшими по делу признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП, 120 человек получили вред здоровью.

От взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых помещения, 278 автомобилей, 11 административных зданий и социальных объектов. Среди них строение мужского монастыря Троице-Сергиева лавры, которая также признана потерпевшей стороной.

6 мая Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд для рассмотрения по существу.

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