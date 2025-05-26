На суде трое обвиняемых во взрыве пиротехники в российском городе высказались по делу

Трое фигурантов дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде не признали вину

В Сергиево-Посадском городском суде начались слушания по уголовному делу о взрыве пиротехники на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, который унес девять жизней. Об этом сообщает ТАСС.

На первом заседании трое фигурантов дела — руководители компании «Пиро-Росс», специализирующейся на производстве салютов и пиротехнических изделий, Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов высказались по поводу дела. Они не признали свою вину в инкриминируемом им деянии.

Им вменяется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего человеческие жертвы. По версии следствия, они не обеспечили контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и условиями хранения взрывчатых веществ и порохов, проигнорировав имеющиеся на предприятии системные нарушения.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Потерпевшими по делу признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП, 120 человек получили вред здоровью.

От взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых помещения, 278 автомобилей, 11 административных зданий и социальных объектов.