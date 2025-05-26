Появились подробности о протаранившем толпу болельщиков водителе

Наезд на толпу болельщиков в Ливерпуле совершил 53-летний британец

Наезд на толпу болельщиков в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге, совершил британец. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

«Арестованный мужчина — 53-летний белый британец из Ливерпуля», — раскрыли подробности о личности водителя правоохранители.

Инцидент произошел 26 мая в центре города. Уточняется, что водитель намеренно направил автомобиль на людей, сейчас он задержан.

Ранее стало известно, что фанаты «Ливерпуля» пытались линчевать въехавшего в толпу водителя, однако его спасли полицейские.

