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22:19, 26 мая 2025Спорт

Появились подробности о протаранившем толпу болельщиков водителе

Наезд на толпу болельщиков в Ливерпуле совершил 53-летний британец
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Наезд на толпу болельщиков в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге, совершил британец. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

«Арестованный мужчина — 53-летний белый британец из Ливерпуля», — раскрыли подробности о личности водителя правоохранители.

Инцидент произошел 26 мая в центре города. Уточняется, что водитель намеренно направил автомобиль на людей, сейчас он задержан.

Ранее стало известно, что фанаты «Ливерпуля» пытались линчевать въехавшего в толпу водителя, однако его спасли полицейские.

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