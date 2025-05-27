Теннисистка Касаткина заявила, что пока не получила паспорт Австралии

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о сложностях из-за смены гражданства с российского на австралийское. Ее слова приводит «Спортс».

Касаткина заявила, что пока не получила паспорт Австралии. Она выразила надежду на то, что получится выполнить все условия как можно скорее.

Также теннисистка ответила на вопрос о возможности принять участие в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Австралии. «Там ситуация посложнее, и она уже не зависит от меня. Это вопрос, который Tennis Australia должна решать с Международной федерацией тенниса (ITF)», — поделилась она.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 17-е место.

