Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
12:00 (Мск)
Кристина Букша
Ролан Гаррос (ж)
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
12:00 (Мск)
Даяна Ястремская
Ролан Гаррос (ж)
Карен Хачанов
Завтра
12:00 (Мск)
Себастьян Офнер
Ролан Гаррос (м)
11:14, 27 мая 2025Спорт

Касаткина рассказала о сложностях из-за смены гражданства

Теннисистка Касаткина заявила, что пока не получила паспорт Австралии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke/ Imagn Images / Reuters

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о сложностях из-за смены гражданства с российского на австралийское. Ее слова приводит «Спортс».

Касаткина заявила, что пока не получила паспорт Австралии. Она выразила надежду на то, что получится выполнить все условия как можно скорее.

Также теннисистка ответила на вопрос о возможности принять участие в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Австралии. «Там ситуация посложнее, и она уже не зависит от меня. Это вопрос, который Tennis Australia должна решать с Международной федерацией тенниса (ITF)», — поделилась она.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 17-е место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

    Раскрыто место подготовки иностранных наемников на Украине

    МИД КНР ответил Украине на обвинения в поставках продукции для военных заводов РФ

    Глава МИД Турции отправится в Киев

    В Гренландии заговорили о получении помощи от Китая

    В России заявили о пресмыкавшихся перед ВСУ предателях среди жителей Курской области

    Летевший в Сочи самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном

    В России девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны

    Россиянка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле двери соседей ради пива

    Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости