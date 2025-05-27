В Китае отреагировали на получение кредитного рейтинга с негативным прогнозом

В сохранении Moody's рейтинга КНР увидели отражение хороших перспектив экономики

Сохранение Moody's рейтинга Китая «A1» с негативным прогнозом отражает улучшающиеся перспективы его экономики, считают власти страны. С соответствующим заявлением выступил Минфин КНР, на заявление которого ссылается РИА Новости.

В ведомстве, отреагировавшем на полученное решение американского агентства, в частности, напомнили, что, начиная с четвертого квартала прошлого года, правительство Китая реализовало ряд мер макроэкономического регулирования и контроля, экономические показатели улучшились, ожидания и уверенность рынка стабилизировались, а среднесрочная и долгосрочная долговая устойчивость повысились.

Также на фоне торговых войн там указали на многочисленные риски и вызовы, из-за которых «растет неопределенность экономической деятельности», а также то, что «независимо от изменений внешней среды, Китай сохранит уверенность и решительность, сосредоточившись на ведении собственных дел».

Рейтинг китайской экономики по версии Moody's достиг указанных уровней в конце 2023 года. Тогда ухудшение прогноза аналитики связали с ожидающимися проблемами у местных и региональных администраций, а также госпредприятий, из-за которых тем придется обращаться за помощью к правительству. В актуальном прогнозе от 26 мая они, ожидая замедления экономического роста в КНР до 3,5-4,0 процента к 2030 году, отметили улучшение качества этого роста, повышающее устойчивость экономики страны.

В апреле Fitch, другое рейтинговое агентство из так называемой «большой тройки», понизило рейтинг Китая в иностранной валюте с «А+» до «А» со стабильным прогнозом, объяснив решение ожиданиями дальнейшего ухудшения госфинансов и быстрого увеличения госдолга.