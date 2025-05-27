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16:00, 27 мая 2025Экономика

В России оценили шансы заместить IKEA

Аналитик CORE.XP Прилуцкая: Заместить IKEA в России будет крайне трудно
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Заместить шведского ретейл-гиганта IKEA в России будет крайне трудно, подобный сценарий является маловероятным. Об этом заявила директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая. Ее слова приводит РИА Новости.

Создать с нуля российский аналог мирового бренда практически невозможно, для этого нет весомых предпосылок и ресурсных возможностей. Шведская компания работала на российском рынке более двадцати лет. За это время сеть приобрела большую популярность у российских потребителей, а ее бренд — широко узнаваемым в стране. «Это слишком технологичный и капиталоемкий бизнес, который выстраивался много лет», — пояснила Прилуцкая.

С момента ухода IKEA с российского рынка было несколько попыток запустить аналогичный отечественный бизнес. Однако они в итоге не увенчались успехом. На этом фоне ожидать полноценной замены ретейл-гиганта в РФ в среднесрочной перспективе не стоит, отметила аналитик. «Должно сойтись много факторов, чтобы можно было его повторить», — констатировала она.

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Эксперт считает, что замещать IKEA в России не нужно. Возвращение шведской сети товаров для дома Прилуцкая сочла «вопросом времени». Возобновление деятельности западной ретейл-сети в РФ станет возможно после завершения боевых действий на Украине и снятия санкций Евросоюза (ЕС).

Компания IKEA заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии 3 марта 2022 года, а в середине июня объявила о продаже четырех заводов и увольнении сотрудников в РФ. В 2023-м ретейл-гигант избавился от своей последней фабрики в РФ, а в ноябре 2024-го — от дистрибьюторского центра в Подмосковье.

Во второй половине апреля 2025-го компания зарегистрировала в России новый товарный знак. В то же время эксперты предупреждают, что этот шаг может не свидетельствовать о намерении бренда вернуться в страну. Подобным образом ретейлер мог защитить свою марку от желающих зарегистрировать аналогичный товарный знак.

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