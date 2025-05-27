Япония впервые за 34 года перестала быть лидером по объемам зарубежных активов

Bloomberg: Германия забрала у Японии статус лидера по размеру зарубежных активов

Впервые за последние 34 года в мировом рейтинге стран с наибольшим объемом зарубежных активов изменился лидер — Японию сместила с первой строчки Германия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленные данные Министерства финансов (Минфина) азиатского государства.

По итогам 2024 года суммарный объем зарубежных активов Японии превысил отметку в 533,05 триллиона иен, или примерно 3,7 триллиона долларов по актуальному курсу валют. За 12 месяцев совокупный размер подобных активов увеличился на 13 процентов, или на 61,7 триллиона иен.

Однако этого прироста Японии не хватило, чтобы сохранить за собой статус мирового лидера по объемам зарубежных активов. Чистые внешние активы ФРГ за отчетный период увеличились более чем на четверть и достигли отметки в 3,966 триллиона долларов в денежном выражении. Топ-3 стран по этому показателю замкнул Китай с результатом примерно в 3,6 триллиона долларов.

Чистые внешние или заграничные активы (Net Foreign / External Assets) представляют собой разницу между общими активами страны и ее резидентов, находящимися за границей (в том числе прямые инвестиции), и суммой обязательств перед иностранцами (включая их вложения в национальные ценные бумаги). Если разница является положительной, это означает, что страна имеет за рубежом больше активов, чем сама должна иностранцам. Подобное обстоятельство указывает на способность государства получать доходы из-за границы.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года госдолг Германии увеличился до рекордных 2,45 триллиона евро. За 12 месяцев размер обязательств крупнейшей экономики еврозоны вырос на 3,3 процента, или на 77 миллиардов евро. В начале 2024 года на каждого гражданина страны приходилось в общей сложности 28,9 тысячи евро государственной задолженности (на 778 евро больше, чем год назад). В целом проблема растущего госдолга в прошлом году вернулась на повестку дня в ЕС впервые за пять лет. Аналитики объясняли это в том числе негативным эффектом от роста процентных ставок в регионе.