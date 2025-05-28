Путин: Визиты 9 Мая показали настрой друзей РФ на формирование безопасного мира

Визиты в Москву представителей стран-друзей России на 9 Мая показали их настрой на формирование безопасного мира, конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Празднование в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира», — отметил российский лидер.

9 Мая российскую столицу посетили представители многих иностранных государств, в том числе европейских. Некоторые из них столкнулись с угрозами и проблемами во время перелета в Москву. Так, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье пригрозил президенту Сербии Александру Вучичу последствиями из-за участия в параде Победы в России 9 Мая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрет странам принимать участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве со стороны Европейского союза означает открытое возобновление нацизма.