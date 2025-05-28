Третьяк отказался считать решенным вопрос с недопуском сборной России до ОИ

Третьяк о недопуске сборной России до ОИ: ОКР нам пока ничего не сказал

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оказался считать решенным вопрос с недопуском сборной России по хоккею до зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ФХР получает информацию от Олимпийского комитета России (ОКР), который пока еще ничего не сказал. Третьяк добавил, что категоричных высказываний не было и от Международной федерации хоккея (IIHF).

«Когда придет новый президент МОК, что-то изменится. Хотя сложно говорить. Мы всегда готовы выступать на любом уровне, но, к сожалению, тут от нас ничего не зависит», — добавил Третьяк.

27 мая в ОКР сделали заявление по поводу недопуска российских хоккеистов до ОИ-2026. В организации отметили, что юристы прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий МОК.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф рассказал о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026. По его словам, МОК уведомил об этом решении ОКР.