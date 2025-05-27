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18:54, 27 мая 2025Спорт

В России сделали заявление по поводу недопуска хоккеистов к Олимпиаде-2026

В ОКР заявили, что оспорят недопуск российских хоккеистов к Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Олимпийском комитете России (ОКР) сделали заявление по поводу недопуска сборной России по хоккею к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ОКР рассказали, что юристы в данный момент прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий Международного олимпийского комитета (МОК). По их мнению, препятствия, на которые ссылается МОК, устранены, и организация об этом уведомлена.

27 мая в МОК ответили на вопрос о допуске сборной России по хоккею на Игры-2026. В организации заявили, что рекомендация о недопуске российских команд остается в силе.

Ранее глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф рассказал о недопуске сборной России к Олимпийским играм-2026. По его словам, МОК уведомил об этом решении ОКР. В России эту информацию не подтвердили.

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