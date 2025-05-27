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15:42, 27 мая 2025Спорт

В МОК ответили на вопрос о допуске сборной России по хоккею на Игры-2026

МОК о хоккейной сборной России: Рекомендация о недопуске команд остается в силе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос о допуске сборной России по хоккею на Игры-2026. Комментарий пресс-службы организации приводит «Матч ТВ».

В МОК заявили, что рекомендация о недопуске российских команд остается в силе. «Она основана на том, что по определению группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) подтвердила, что будет следовать этой рекомендации», — отмечено в сообщении.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф рассказал о недопуске сборной России к Олимпийским играм-2026. По его словам, МОК уведомил об этом решении Олимпийский комитет России. В России эту информацию не подтвердили.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. При этом команда лидирует в рейтинге IIHF.

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