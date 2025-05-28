Во Франции рассказали о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца

Аналитик Моро: Удар Taurus по Москве привел бы к политическому концу Мерца

Удар ракетами Taurus по Москве привел бы к политическому концу канцлера Германии Фридриха Мерца, особенно если РФ ответит на это. С таким мнением выступил французский аналитик Ксавье Моро, пишет РИА Новости.

«Если верить Маргарите Симоньян, которая недавно сделала публикацию на эту тему и которая хорошо информирована, на уровне российских кабинетов, думают о том, что если Taurus ударит по Москве, то не останется выбора, кроме как нанести ответный удар по Берлину», — подчеркнул эксперт.

При этом французский аналитик сомневается, что подобный сценарий реализуется, так как Фридрих Мерц не хочет войны. Канцлер понимает, что с политической точки зрения это будет его конец, резюмировал Моро.

До этого Мерц подтвердил, что ФРГ снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины вглубь России. Помимо этого, главы Минобороны стран Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

В свою очередь, Маргарита Симоньян в соцсетях допустила, что Москва может в ответ ударить по Берлину в случае, если российскую столицу атакуют дальнобойными ракетами Taurus.