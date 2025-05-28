Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

Симоньян: В случае атак ракетами Taurus по Москве, РФ ответит ударами по Берлину

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян допустила, что Москва может ударить по Берлину в случае, если российскую столицу атакуют дальнобойными ракетами Taurus. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (...), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — допустила медиаменеджер.

По мнению Симоньян, тот факт, что Германия разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойное оружие без ограничений, может означать только то, что удары наносить будут немецкие военные. Журналистка добавила, что украинские военнослужащие не умеют обращаться с Taurus.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы оказать давление на Россию. По его мнению, партия ракет Taurus уже может находиться на Украине.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ больше не ограничивает Украину в использовании поставленного стране дальнобойного оружия. Такое же решение, по словам канцлера, приняли Великобритания, Франция и США.