Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:00, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

Симоньян: В случае атак ракетами Taurus по Москве, РФ ответит ударами по Берлину
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян допустила, что Москва может ударить по Берлину в случае, если российскую столицу атакуют дальнобойными ракетами Taurus. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (...), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — допустила медиаменеджер.

По мнению Симоньян, тот факт, что Германия разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойное оружие без ограничений, может означать только то, что удары наносить будут немецкие военные. Журналистка добавила, что украинские военнослужащие не умеют обращаться с Taurus.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы оказать давление на Россию. По его мнению, партия ракет Taurus уже может находиться на Украине.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ больше не ограничивает Украину в использовании поставленного стране дальнобойного оружия. Такое же решение, по словам канцлера, приняли Великобритания, Франция и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Шойгу рассказал министру госбезопасности КНДР о подвиге корейских бойцов в Курской области

    «Роскосмос» и МГТУ имени Баумана создадут спутники

    Мерц ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине

    У Стаса Михайлова обнаружили долг перед налоговой

    Больная собака сорвала рейс пассажирского самолета в США

    В Москве раскрыли масштабную аферу в трех автосалонах на 180 миллионов рублей

    В Банке России заявили о разнообразии вариантов решений по ключевой ставке

    Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

    Россиянам дали советы по организации безопасного для детей ремонта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости