Лавров обвинил Запад в наращивании провокационных учений вблизи России

Лавров: Запад продолжает наращивать провокационные военные учения вблизи России

Запад продолжает наращивать провокационные военные учения вблизи России. В этом западные страны обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, продолжая наращивать провокационные военные учения у наших рубежей на суше и на море», — отметил дипломат.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев обвинил Запад в том, что он создает военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями. По его словам, в этих условиях Россия вынуждена принимать и уже принимает ответные меры.