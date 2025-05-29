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14:52, 29 мая 2025Мир

Лавров обвинил Запад в наращивании провокационных учений вблизи России

Лавров: Запад продолжает наращивать провокационные военные учения вблизи России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Запад продолжает наращивать провокационные военные учения вблизи России. В этом западные страны обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, продолжая наращивать провокационные военные учения у наших рубежей на суше и на море», — отметил дипломат.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев обвинил Запад в том, что он создает военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями. По его словам, в этих условиях Россия вынуждена принимать и уже принимает ответные меры.

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