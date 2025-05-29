Мишустин оценил комфортность российского госдолга

Мишустин: Государственный долг России удалось сделать еще комфортнее

Властям России удалось добиться снижения уровня государственного долга. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

Как заявил глава правительства, величину государственного долга удалось сделать еще комфортнее, понизив ее до уровня ниже 14,5 процента ВВП.

В марте Счетная палата России сообщила, что по итогам прошлого года государственный долг России увеличился на 13,5 процента, или почти на 3,5 триллиона рублей. Отдельно внутренний долг дошел до 23,74 триллиона рублей. Внешний долг оценивается в 52,109 миллиарда долларов.

Кроме того, оказалось, что расходы на обслуживание госдолга в 2024 году выросли на 35 процентов, а их доля в общих бюджетных расходах составила 5,8 процента.

За январь-сентябрь 2024 года госдолг РФ вырос на 4,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023 года и достиг почти в 26,707 триллиона рублей.