Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:09, 29 мая 2025Экономика

Мишустин оценил комфортность российского госдолга

Мишустин: Государственный долг России удалось сделать еще комфортнее
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Властям России удалось добиться снижения уровня государственного долга. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

Как заявил глава правительства, величину государственного долга удалось сделать еще комфортнее, понизив ее до уровня ниже 14,5 процента ВВП.

В марте Счетная палата России сообщила, что по итогам прошлого года государственный долг России увеличился на 13,5 процента, или почти на 3,5 триллиона рублей. Отдельно внутренний долг дошел до 23,74 триллиона рублей. Внешний долг оценивается в 52,109 миллиарда долларов.

Кроме того, оказалось, что расходы на обслуживание госдолга в 2024 году выросли на 35 процентов, а их доля в общих бюджетных расходах составила 5,8 процента.

За январь-сентябрь 2024 года госдолг РФ вырос на 4,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023 года и достиг почти в 26,707 триллиона рублей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был в списке целей». Подрыв освобождавшего Мариуполь ветерана СВО шокировал Россию. Что говорят о громком убийстве и его целях?

    Монашка исполнила битбокс и станцевала со священником

    В российском городе нашли яйца кpacнoкнижныx жypaвлeй-кpacaвoк

    Москвичам предложили бесплатно забрать животных из парка

    Стало известно о пленении военнослужащих ВСУ в Часовом Яре

    Космонавты отказались считать космос местом для прогулок

    Путин пообещал отменить ограничение по включению в стаж отпусков по уходу за детьми

    Восьмилетний мальчик выпал с балкона отеля на Ибице и оказался в реанимации с отеком мозга

    Стало известно последствие взятия Строевки российскими войсками

    Жена тряпичной куклы рассказала о кризисе в отношениях с мужем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости