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15:41, 29 мая 2025Наука и техника

Создан издающий звуки OLED-экран

Advanced Science: Создана способная издавать звук из пикселей OLED-панель
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wiley Online Library

Специалисты Университета науки и технологий Пхохана (POSTECH) создали прототип OLED-дисплея с интегрированными динамиками. Исследование опубликовано в журнале Advanced Science.

Автор исследования Су Сок Чой ранее работал над концепцией гибких OLED-панелей, способных издавать звуки. Его команда создала прототип OLED-экрана, который может демонстрировать изображения и воспроизводить звуки, тем самым заменяя полноценные динамики. Изобретение намерены использовать при разработке потребительской электроники.

Получившая название Pixel-Based Local Sound OLED технология основана на интеграции в дисплее сверхтонких пьезоэлектрических излучателей, расположенных рядом с пикселями. Они преобразуют электрические сигналы в звуковые колебания. В этом случае буквально каждый пиксель может выполнять роль микродинамика.

Исследователи также разработали метод полного устранения перекрестных помех звука. Они гарантировали, что несколько звуков из разных областей дисплея не будут мешать друг другу.

По словам Су Сок Чоя, на основе новой технологии можно создавать телевизоры без обычных динамиков, которые занимают много места. Кроме того, подобные аудиосистемы будут востребованы в автомобилях, где место для размещения динамиков обычно ограниченно.

В начале мая корпорация Samsung начала продажи первого на рынке монитора с частотой обновления экрана 500 герц. Модель Odyssey OLED G6 оценили в 1488 сингапурских долларов, или около 92 тысяч рублей.

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