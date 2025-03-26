Гибкий дисплей для смартфонов получил встроенный динамик

Гибкий дисплей для смартфона научили менять форму и издавать звуки

Южнокорейские специалисты из Пхоханского университета наук и технологий (POSTECH) спроектировали новый вид гибких OLED-дисплеев для смартфонов и прочих гаджетов. Исследование было опубликовано в журнале Flexible Electronics.

Ученые разработали OLED-панель, которая может свободно менять свою форму. Также дисплей «научили» воспроизводить различные звуки, тем самым освободив будущий смартфон на основе данной гибкой панели от динамика.

В материале говорится, что в современных складных устройствах дисплей оснащен шарнирами и рычагами, которые позволяют конструкции складываться и раскладываться. Специалисты рассказали, что добились создания гибкого дисплея, который может менять свою форму и конструкцию благодаря сверхтонкому пьезоэлектрическому полимерному приводу.

Также с помощью этого привода ученые научились воспроизводить определенные звуки, подавая электричество на гибкую панель особым образом. «Мы сохранили все, чем славятся OLED — тонкость, гибкость и легкость — и расширили их функциональность в совершенно новом направлении», — заметил автор исследования Су Сок Чой. По его словам, смартфоны на основе подобных гибких экранов не нуждаются в установке дополнительного динамика для воспроизведения звуков.

В середине марта японская корпорация Sony представила новую технологию подсветки RGB LED для телевизоров будущего. Специалисты отметили, что RGB LED позволяет добиться более точной цветопередачи и более яркого изображения.