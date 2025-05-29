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05:28, 30 мая 2025Путешествия

Россиянка побывала в Крыму и раскрыла секретные пляжи местных жителей

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российская путешественница побывала в Крыму и раскрыла, на каких пляжах купаются местные жители. Перечнем она поделилась в блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен».

В число секретных мест, где любят отдыхать крымчане, автор назвала поселок Никита, где есть общественные и дикие пляжи. «В Ласпи удивительный микроклимат и вода всегда теплее, чем в Ялте, например», — добавила она.

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Россиянка также посоветовала туристам посетить пляж возле грота Дианы на мысе Фиолент под Севастополем. А для отдыха с палатками, по ее словам, больше подходит Тихая бухта недалеко от Коктебеля.

«Генеральские пляжи — одни из моих любимых в Крыму. Какие там закаты! — написала автор. — Также я очень люблю песчаные пляжи в Поповке недалеко от Евпатории». По мнению блогерши, там созданы хорошие условия для семей с детьми.

Ранее Крыму предрекли массовый наплыв туристов. В летнем сезоне турпоток на полуостров может вырасти на 40-45 процентов.

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