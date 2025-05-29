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13:50, 29 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на требование Киева немедленно передать Украине меморандум

Чепа допустил передачу Россией меморандума во время следующего этапа переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил передачу Россией меморандума по урегулированию конфликта на Украине во время следующего этапа переговоров Москвы и Киева. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на требование главы украинского МИД Андрея Сибиги немедленно передать документ.

«По тому, что я знаю, Украина передала нам меморандум своего видения по дальнейшему проведению переговоров. Этот меморандум, очевидно, должен быть составлен по результатам прошедшего этапа переговоров. Мы со своей стороны должны были составить свой письменный меморандум, который мы хотели передать во время встречи, мне так показалось», — отметил Чепа.

Депутат объяснил, что оглашение условий меморандума до встречи с Киевом привело бы к определенным последствиям.

«Потому что муссирование отдельных вопросов могло бы привести к сложностям переговорного процесса», — добавил он.

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Ранее Сибига заявил, что если Россия доработала свой меморандум по украинскому урегулированию, то его нужно передать немедленно. Он объяснил необходимость передачи документа до второго раунда переговоров тем, что «только хорошо подготовленная встреча может дать ощутимые результаты».

До этого с таким же требованием к России обратился министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, он уже передал украинскую версию документа российской делегации и ожидает меморандум от Москвы.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные требования неприемлемыми. Он указал, что Москва предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов.

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