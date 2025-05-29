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12:44, 29 мая 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о предложении России по переговорам с Украиной

Песков: Лавров уже изложил предложение России по переговорам с Украиной
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

В заявлении главы МИД России Сергея Лаврова 28 мая было четко сформулировано предложение России по продолжению переговорного процесса с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На вопрос о том, как отреагирует Россия, если Украина сорвет запланированные переговоры в Стамбуле, он ответил, что Лавров уже изложил предложение РФ по продолжению переговорного процесса. Он также процитировал главу МИД, сказав, что следующий раунд прямых переговоров пройдет 2 июня в Турции.

Ранее советник президента и глава делегации России на переговорах по Украине Владимир Мединский оказался в базе экстремистского сайта «Миротворец». В профиле политика приводятся его личные данные с 2018 года.

До этого Лавров сообщил, что меморандум излагает российскую позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

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