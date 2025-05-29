В МИД обвинили Украину в попытках избежать прямого диалога с Россией

Мирошник: Украина намерена использовать страны Европы для срыва переговоров с РФ

Украина стремится избежать прямого диалога с Россией. Киев пытается втянуть в переговорный формат европейские страны, чтобы сорвать возможность дипломатического урегулирования конфликта, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишут «Известия».

«Украина пытается всячески втянуть за собой европейские страны для того, чтобы они срывали в любом варианте переговоры. И они для этого будут максимально пытаться использовать запрещенные инструменты», — подчеркнул он.

Как отметил Мирошник, Киев стремится использовать весь доступный арсенал средств для срыва любого диалога между Россией и Соединенными Штатами. Киев хочет отыгрывать европейскую повестку, которая заключается в необходимости максимально долго продолжать военные действия, заключил посол.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, что украинские власти тянут время в ущерб себе, размышляя над меморандумом по урегулированию конфликта. По мнению аналитика, в текущей ситуации самым главным является то, что РФ «не ведется на остановку и перемирие».

В свою очередь, в Минобороны РФ посетовали, что руководство Украины не реагирует на готовность России к диалогу об урегулировании конфликта.