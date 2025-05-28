Военный эксперт назвал последствия для тянущего время Киева

Военный эксперт Михайлов: Украина тянет время в ущерб себе

Руководство Украины тянет время в ущерб себе, размышляя над меморандумом по урегулированию. Такое мнение выразил военный эксперт и политолог Евгений Михайлов, чьи слова приводит «360».

По его словам, в текущей ситуации самым главным является то, что Россия «не ведется на остановку и перемирие». Он также отметил, что Москва продолжит реализовывать свои задачи, несмотря на давление и угрозы со стороны зарубежных лидеров.

«Вот это основное. Мы берем территории под контроль, а чем больше они будут думать над нашим же меморандумом и говорить, что это нас не устраивает, то тут уже и Одесса, тут уже и Харьков и так далее. Пускай думают», — пояснил эксперт.

Первые за три года переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле 16 мая. Обе делегации выразили готовность продолжать диалог, в том числе по вопросу прекращения огня. Площадкой для второго раунда переговоров России и Украины, предварительно, также выбрали Стамбул.