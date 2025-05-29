В России опровергли сообщения о введении талонов на бензин

Власти опровергли сообщения о введении талонов на бензин в России

Распространившиеся в сети сообщения о введении в России системы талонов на бензин и ограничении продажи топлива являются фейком. Информацию опровергли в администрации нескольких регионов страны.

К опубликованным постам прикреплялось фото якобы документа Министерства энергетики. Утверждалось, что ограничения связаны с дефицитом топливного ресурсного и принимаются, чтобы не допустить нехватки горюче-смазочных материалов. В связи с этим рекомендовалось продавать не более 10 литров топлива в неделю на одного человека.

Нехватки топлива в стране нет, документ фальшивый. Так, например, указанное в документе постановление правительства №229 от 26 февраля 2025 года устанавливает временный запрет на вывоз товарного бензина, но не регулирует его внутренний оборот. Помимо прочего, в шапке документа указан замминистра, однако внизу стоит подпись самого министра, Сергея Цивилева. Кроме того, хотя на фото указаны разные регионы отправления — Ставропольский край, Ивановская и Орловская области — сам документ и его номер везде одинаковы.

Также в тексте документа допущены ошибки — №229 (нужен пробел между символом и номером), местоимение Вам следовало писать со строчной буквы, поставлены лишние запятые (на основании вышеизложенного; дефицита горюче-смазочных материалов).

Власти российских субъектов опровергли намерение ограничить продажу бензина. В Telegram-канале правительства Приморья было опубликовано фото поддельного документа якобы от Минэнерго. «Этот распространяемый в сети интернет документ о том, что в крае рекомендуется внедрить систему топливных талонов и продавать не более 10 литров в неделю "в одни руки", является фейком и не соответствует действительности», — сказано в сообщении. Оперштаб Ставрополья также предупредил о фейке. В министерстве энергетики, промышленности и связи региона подчеркнули, что проблем с топливом нет. «На Ставрополье нет проблем с топливным обеспечением. Какие-либо дополнительные меры регулирования не рассматриваются», — прокомментировали ситуацию в ведомстве. На недостоверность тиражируемых сообщений указала и администрация Кинешмы Ивановской области. Опровергли данные о талонах на бензин также в Новосибирской области и Алтайском крае — об этом писали местные СМИ.

По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Отмечается, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом.

Информация о планах ввести талоны на топливо получила распространение в российских СМИ. Многие издания опубликовали материалы с опровержением этих данных — kp.ru, РИА Новости, aif.ru, «МК».

Данные о дефиците топлива в России являются фейком. Власти нескольких регионов опровергли сообщения о планах ввести талоны, Минэнерго подчеркивало, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».