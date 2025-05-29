Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 29 мая 2025Россия

В России связали теракт в Ставрополе с убийством военкора Татарского

Подоляка увидел в теракте в Ставрополе схожесть с убийством Татарского
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Почерк теракта в Ставрополе, в ходе которого 29-летний Никита Пеньков подорвал вместе с собой ветерана специальной военной операции (СВО) и первого заместителя главы города Заура Гурциева, схож с убийством военкора Владлена Татарского в апреле 2023 года. Об увиденной им связи написал военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Он напомнил, что исполнительница теракта в отношении Татарского, Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), якобы считала, что передает будущей жертве прослушку, а не взрывное устройство. «Могу предположить, что и Пенькова (в квартире которого следователи не нашли никаких признаков сборки СВУ) украинские спецслужбы разыграли по примерно той же схеме», — написал Подоляка.

Военблогер предположил, что Пеньков мог получить взрывное устройство в тайнике, после чего его привели в действие, когда мужчина подошел к Гурциеву. «Пока все выглядит примерно так. Но, может, новые улики внесут большую ясность», — понадеялся он.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя убийство Гурциева в беседе с «Лентой.ру», заявил, что «Киев усиленно проповедует и поддерживает террористические действия» и для этого «использует кого угодно». Парламентарий почеркнул, что Россия должна бороться с первопричиной этих деяний.

О взрыве, унесшем жизнь замглавы Ставрополя Гурциева, стало известно в ночь на 29 мая. Бомбу на встречу с ветераном принес 29-летний Никита Пеньков, проживавший в одном доме с погибшим. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Мощность взрывного устройства, предположительно, около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Его могли активировать дистанционно.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Родственники подорвавшего ветерана СВО смертника раскрыли правду о нем

    Барсуки помешали нидерландским военным построить склад боеприпасов

    Главе Центробанка европейской страны вынесли приговор по делу о коррупции

    Россиянка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

    Китай запустил миссию Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыто отношение россиян к домоседам

    Сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на ЧМ из-за белорусов

    Врач предупредила об опасности душа сразу после еды

    Экс-советник Януковича приезжал в Киев накануне гибели

    В Москве подвели итоги конкурса «Винная карта России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости