Экс-возлюбленная российского миллиардера спровоцировала слухи о свадьбе

Модель Елена Перминова спровоцировала слухи о свадьбе снимками в белом платье

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова спровоцировала слухи о свадьбе. Соответствующие пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица поделилась снимками в белом облегающем платье без бретелей. В то же время оно было украшено объемными аппликациями в виде цветов. На размещенных кадрах можно заметить, что знаменитость убрала волосы в хвост и дополнила его белой лентой. «Ощущаю себя невероятной красивой. То самое платье для этого момента», — подписала Перминова публикацию.

Подписчики, в свою очередь, принялись обсуждать внешний вид и сообщение звезды в комментариях. «Подвенечное?», «Кажется, она собирается замуж», «Заинтриговала», «Ты выходишь замуж? Как это прекрасно!», «Желаю тебе наконец-то побыть невестой. Ты великолепна», — писали они.

Ранее Перминова высказалась о скоротечности романа с молодым манекенщиком Тарасом Романовым.