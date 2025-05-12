Модель Перминова высказалась о скоротечности романа с молодым манекенщиком

Модель Перминова заявила, что в настоящий момент счастлива с новым избранником

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова высказалась о скоротечности романа с молодым манекенщиком Тарасом Романовым. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

Одна из пользовательниц заявила, что отношения 38-летней знаменитости с новым 29-летним избранником не могут быть долгими. В свою очередь, Перминова ответила, что наслаждается настоящим моментом и не может планировать далекое будущее.

«Невозможно ничего планировать. Мы даже не знаем, что будет в следующую секунду. Но можно жить сегодня счастливой. И этот выбор делаем лично мы сами», — отметила модель.

Также манекенщица объяснила, что ее не пугает разница в возрасте. «Если вам здорово быть вместе, просто наслаждайтесь», — озвучила она свою позицию.

Ранее в мае Тарас Романов в интервью журналу V рассказал о планах создать семью.