Новый возлюбленный модели Перминовой рассказал о планах создать семью

Новый возлюбленный модели Перминовой Романов рассказал о планах создать семью

Новый возлюбленный экс-избранницы российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модели Елены Перминовой Тарас Романов рассказал о желаемом будущем. Интервью с ним приводит американский модный журнал V.

В рамках беседы 29-летний манекенщик ответил на вопрос о своих планах на ближайшие пять-десять лет. «Я хотел бы создать семью и обеспечить ее наилучшим возможным образом», — заявил он.

Кроме того, собеседник издания отметил, что собирается путешествовать по миру, выступать на крупнейших музыкальных шоу, строить бизнес и заниматься модельной карьерой.

В апреле Перминова показала откровенные совместные фото с Тарасом Романовым.