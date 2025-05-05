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16:13, 5 мая 2025Ценности

Новый возлюбленный модели Перминовой рассказал о планах создать семью

Новый возлюбленный модели Перминовой Романов рассказал о планах создать семью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Тарас Романов

Тарас Романов. Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Новый возлюбленный экс-избранницы российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модели Елены Перминовой Тарас Романов рассказал о желаемом будущем. Интервью с ним приводит американский модный журнал V.

В рамках беседы 29-летний манекенщик ответил на вопрос о своих планах на ближайшие пять-десять лет. «Я хотел бы создать семью и обеспечить ее наилучшим возможным образом», — заявил он.

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Кроме того, собеседник издания отметил, что собирается путешествовать по миру, выступать на крупнейших музыкальных шоу, строить бизнес и заниматься модельной карьерой.

В апреле Перминова показала откровенные совместные фото с Тарасом Романовым.

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