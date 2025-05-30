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12:44, 30 мая 2025Спорт

Фетисов назвал издевательством ситуацию с рейтингом IIHF сборной России

Депутат Фетисов назвал издевательством лидерство сборной России в рейтинге IIHF
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о лидерстве сборной России в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова приводит ТАСС.

Фетисов назвал издевательством лидерство национальной команды, так как она не принимает участия в международных турнирах. «Рейтинг не дает ни медалей, ни побед. Когда мы играли, не было никакого рейтинга. Мы просто обыгрывали всех», — заявил он.

27 мая стало известно, что отстраненная сборная России возглавит рейтинг IIHF. Выигравшая чемпионат мира команда США поднимется на вторую строчку. Замкнут тройку лучших серебряные призеры турнира швейцарцы.

Последним крупным турниром в 2025 году был чемпионат мира, который проходил в Швеции. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны IIHF, наложенных в 2022 году.

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