Известный телеведущий сравнил женщин с мясом

Mirror: Телеведущий Джино Д'Акампо сравнил фигуры женщин с мясом

Популярный итальянский шеф-повар и телеведущий Джино Д'Акампо сравнил женщин с мясом в прямом эфире мальтийской радиостанции Vibe FM. На это обратило внимание издание The Mirror.

Во время интервью Д'Акампо сделал несколько замечаний о женских фигурах и заявил, что мужчинам нравятся пышные тела. «Только собаки любят кости. Настоящий мужчина хочет мясо, понимаешь, то, что за что можно схватиться. Не худей слишком, иначе это сразу — нет», — сказал Д'Акампо.

Издание отмечает, что в феврале 2025 года канал ITV прекратил сотрудничество с телеведущим из-за многочисленных жалоб на неподобающее поведение за более чем 12 лет работы на телеканале. В адрес Д'Акампо поступили обвинения от более чем 40 бывших коллег, которые описывали его действия как агрессивные и оскорбительные.

Ранее сообщалось, что ведущий ток-шоу «Этим утром» (This Morning) Бен Шепард грубо пошутил над соведущей Кат Дили, которая засунула в рот целое яблоко. Шепард в шутку отметил, что поведение его соведущей несколько не соответствует ее статной внешности.