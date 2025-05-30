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20:26, 30 мая 2025Путешествия

Настигнутая панической атакой женщина высвободилась из парашюта в полете и упала в воду

Uncensored News: Сербская туристка отстегнула ремни парашюта и сорвалась вниз
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Запаниковавшая в полете на парашюте женщина сорвалась вниз и упала в воду с 50-метровой высоты. Инцидент попал на камеру, кадры публикует издание The Uncensored News в соцсети X.

По данным источника, трагедия произошла 28 мая. На видео, снятом во время парасейлинга, 19-летняя сербская туристка настигнутая панической атакой, отстегнула ремни парашюта и, высвободилась из креплений, а затем сорвалась вниз. Девушка пролетела около 50 метров и, ударившись о воду, не выжила.

Ранее ирландская туристка во время полета на параплане в Перу едва не угодила под колеса машины. Девушка летела вместе с инструктором, однако сильный ветер сдул пару на оживленное шоссе.

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